Channing Tatum: War seine Tochter Grund für Jessie-J-Trennung?

Jessie J und Channing Tatum sollen sich getrennt haben, weil das „Timing“ nicht passte. Die Romanze zwischen den beiden Stars hielt nur ein Jahr. Letzte Woche wurde bekannt, dass das Paar mittlerweile getrennte Wege geht. Der Grund sei, dass vor allem der Hollywood-Darsteller zu wenig Zeit für eine Beziehung habe.

„Er ist total eingespannt mit seiner Karriere und als Vater. Er wird in den nächsten Monaten viel reisen“, verrät ein Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin. „Eine ganze Welt wartet auf ihn und er versucht, alles zu managen, aber es ist nicht einfach.“

Er will ein guter Vater sein

Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Jenna Dewan zieht der Schauspieler die sechsjährige Tochter Everly groß. „Er hat gerade eine Menge um die Ohren und will der bestmögliche Vater sein, was bedeutet, dass er in der Nähe [seiner Familie] sein muss, wenn er nicht im Rahmen seiner eigenen Arbeit herumreist“, deckt ein weiterer Vertrauter auf.

Freunde des Ex-Paares sollen trotzdem weiter auf ein Liebes-Comeback hoffen. „Ihre Beziehung hatte einfach ihren Lauf genommen, aber einige Freunde haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie vielleicht eines Tages wieder zusammenkommen“, offenbarte ein Insider kürzlich ‚HollywoodLife‘. Das letzte Wort scheint also noch nicht gesprochen zu sein…