Channing Tatum wieder auf Promi-Dating-App Raya unterwegs?

Erst am Wochenende wurde bekannt, dass Channing Tatum und Jessie J sich getrennt haben sollen – mal wieder. Ende 2019 trennte sich das Paar nach einem Jahr Beziehung für kurze Zeit und fand aber im Januar wieder zusammen.

Jetzt soll schon wieder alles aus und vorbei sein und diesmal sogar endgültig. „Sie hatten sich in der Zeit so gut umeinander gekümmert, so dass sie es erneut versucht haben, aber sie haben erkannt, dass es besser ist, weiterzugehen“, so ein Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin.

Profil aktiviert

Und weiter heißt es: „Die Trennung war einvernehmlich und sie sind immer noch in Kontakt. Sie verbringen Zeit getrennt und sind offen für neue Leute. Man sollte aber nicht auf eine Reunion der beiden hoffen.“

Channing Tatum scheint aber kein Kind von Traurigkeit zu sein, denn angeblich soll sich der Schauspieler wieder auf der Promi-Dating-App Raya herumtreiben. Bereits vor einigen Monaten soll er dort geflirtet haben, jetzt aktivierte er sein altes Profil wieder, wie die britische Seite „The Sun“ berichtete. Ob er dort findet, was er sucht?