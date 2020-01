Charlie Hunnam: Deswegen macht er nach 13 Jahren einen Heiratsantrag

Charlie Hunnams Freundin wartet bereitwillig auf einen Antrag. Der 39-jährige Schauspieler ist seit 14 Jahren mit seiner Freundin Morgana McNelis zusammen – für Hollywood eine echte Seltenheit. Wenn es nach Morgana gehe, hätte sie langsam auch nichts gegen eine baldige Heirat – während Charlie diese Sache mit der Ehe nicht ganz so wichtig ist.

Im Interview mit Andy Cohen über ‚SiriusXM‘ ist er sich zunächst erstmal nicht so ganz sicher, wie lange er nun genau mit seiner Liebsten durchs Leben geht: „Ich bin seit 14 und einem halben Jahr mit meiner Freundin zusammen… denke ich?! 13 und ein halbes Jahr vielleicht? Oh Gott.“

Quelle: instagram.com

Kein Romantiker

Auf die Frage des Moderators, wie es in Sachen Hochzeit aussieht, fügte Charlie hinzu: „Ähm, irgendwie gleichgültig. Sie fühlt nicht so. Sie ist sehr ungeduldig was heiraten betrifft. Ich werde es tun, weil es wichtig ist, aber ich habe keine großen romantischen Gefühle dazu.“

Trotz der unterschiedlichen Meinungen des Paares zur Ehe hat der Hollywood-Star jedoch früher schon einmal verraten, dass er in Zukunft gerne heiraten und Kinder mit seiner Partnerin haben würde. Scheint also, als würde es bald eine Hollywood-Hochzeit geben.