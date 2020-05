Charlie Sheen hat sich mit seiner Ex Denise Richards getroffen

Charlie Sheen und seine Ex Denise Richards scheinen nach wie vor in engem Kontakt zu stehen. Die 49-jährige Schauspielerin war von 2002 bis 2006 mit dem Hollywood-Star verheiratet und hat mit ihm die beiden Töchter Sam (16) und Lola (14).

Nach den Trennung herrschte zwischen den beiden zunächst ein Rosenkrieg aber offensichtlich konnten die Darsteller in Streitigkeiten mittlerweile klären.

Bei dieser Show macht sie mit

„Die Kommunikation mit ihm ist großartig. Mein Mann Aaron Phypers und ich haben ihn neulich tatsächlich getroffen“. Denise erzählte außerdem, dass der ‚Two and a Half Men‘-Star sich die Show ‚The Real Housewives of Beverly Hills‘ nicht anschaut, in der Denise mit von der Partie ist.

Sie teilte ‚Us Weekly‘ zudem mit: „Ich glaube nicht einmal, dass er weiß, was da ausgestrahlt wird…“ In der Reality-Show geht es um wohlhabende Hausfrauen aus Los Angeles, die während ihres Alltags mit der Kamera begleitet werden. (Bang/KT)