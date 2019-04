Charlize Theron fühlt sich langsam wie eine alte Jungfer

Montag, 29. April 2019 16:22 Uhr

Charlize Theron ist schon seit langer Zeit single. Die 43-Jährige ist seit ihrer Beziehung mit Schauspielkollege Sean Penn, die von 2013 bis 2015 anhielt, nicht mehr vergeben gewesen und sie selbst findet es offenbar geradezu schockierend.

Nun hoffe sie darauf, dass sich bald ein Freiwilliger melde, der sie auf ein Date einlade. Vom ewigen Single-Leben habe sie nämlich so langsam die Nase voll. Im Gespräch mit dem ‚Notebook‘-Magazin sagte sie: „Ich bin schockierend zu haben. Ich habe es sehr deutlich gemacht. Jemand muss jetzt Rückgrat zeigen und sich einfach melden.“

Sie will mehr, als nur Mutter sein

Noch vor einem Jahr war ihre Meinung zu Beziehungen ganz anders, da sie sich um ihre Kinder kümmern wollte. Nun ist ihr Sohn Jackson aber schon sieben und ihre Tochter August bereits drei und die Einstellung der Schauspielerin hat sich ein wenig geändert.

„Mit meinen beiden Kindern hatte ich in den ersten zwei Jahren absolut kein Interesse an Dating. Es war nicht einmal ein Problem für mich. Es war einfach so, dass meine Körperchemie und mein Geist nur an den Ort wollten, an dem ich mich zu 100 Prozent damit zufrieden fühlte, Mutter zu sein. Und dann … Nun, es ändert sich. Meine Kleine wird bald drei sein und ich fange an, zu denken: ‚Okay, ich beschäftige mich nicht mehr mit Windeln und Hintern-Abwischen und weißt du was? Im Moment bin ich wirklich glücklich.‘“ Vielleicht sieht man ja dann in Zukunft wieder einen neuen Mann an ihrer Seite?