Chester Bennington: Ehefrau zwei Jahre nach seinem Tod wieder verlobt

Zwei Jahre nach dem Selbstmord ihres Ehemanns, dem Linkin Park-Frontsänger Chester Bennington (41), ist Talinda Bennington wieder verlobt.

Die News erschütterte die Linkin Park-Fans rund um den Globus, auch wenn sie nicht komplett überraschend kam: Frontman Chester Bennington hat sich das Leben genommen. Am 21. Juli 2017 wurde der Sänger tot in seinem Zuhause aufgefunden. Die psychischen Probleme, die der Musiker seit Jahren zu bekämpfen versuchte, hatten gesiegt.

Er hinterließ sechs Kinder

Er war erst 41 Jahre alt und hinterließ eine Ehefrau sowie sechs Kinder aus zwei Ehen, im Alter von 6 bis 21 Jahren. Für seine Ehefrau Talinda war der Selbstmord ein schwerer Schock. Aber dank der Unterstützung ihrer Freunde und Familie fand die junge Witwe schnell den Weg zurück ins Leben, ja sogar in die Liebe

Neue Liebe für Talinda

Heute verkündete sie offiziell auf Instagram, dass sie und ihre Partner Michael heiraten wollen. Über ihren Verlobten weiß man nicht viel. Laut „TMZ“ soll er als Feuerwehrmann in Los Angeles arbeiten.

Talinda spricht so offen von ihrer neuen Liebe, um auch anderen Menschen, die ihren Partner durch Suizid verloren haben, Mut zusprechen. Auf Instagram schrieb sie:

Quelle: instagram.com

„Liebe Familie. Ich bin überglücklich euch meine Verlobung mit meinem Engel auf Erden Michael bekannt gegeben zu können. Ich möchte euch hiermit auch sagen, dass man auch nach einer großen Tragödie Liebe finden kann. Dass der Tod deines Seelenverwandten nicht euch deinen Tod bedeutet. Meine Familie, meine Freunde und meine Linkin Park-Brüder haben ihn mit offenen Armen empfangen.

Ich werde Chester immer ehren und es bleibt meine Lebensaufgabe dafür zu sorgen, dass sein Tod nicht umsonst war. An alle Suizid-Hinterbliebenen – Du kannst wieder glücklich werden. Du hast in deinem Herzen genug Platz für Trauer, Freude, Glück, Traurigkeit und Liebe. Ein Dank an euch alle für eure ungebrochene Unterstützung!“

Wir wünschen ihr nur das Beste für die Zukunft.