Cheyenne Ochsenknecht überrascht mit diesem seltenen Pärchen-Bild

Eigentlich hält sich Model-Schönheit Cheyenne Ochsenknecht (19) mit Einblicken in ihr Liebesleben zurück. Man weiß bisher nur, dass sie glücklich vergeben ist. Da hört es dann aber auch schon wieder auf. Den Namen oder auch andere Details über ihren Freund hält sie geheim.

Doch nun gab es zu Weihnachten eine Ausnahme. So postete die Tochter von Uwe (63) und Natascha Ochsenknecht (55) für ihre Fans einen sehr privaten Weihnachtsgruß. Zu sehen gibt es die schöne Blonde verkuschelt mit ihrem Mr Right am Strand.

Quelle: instagram.com

„Du bist das beste Weihnachtsgeschenk“

Dazu schrieb Cheyenne „Du bist das beste Weihnachtsgeschenk.“ Allerdings zeigt sie auch hier nicht das Gesicht ihres Lovers. Aufmerksamen Fans dürfte aber gleich aufgefallen sein, dass der Schnappschuss schon etwas älter sein dürfte.

Denn das Bild zeigt die Verliebten an einem sonnigen Sandstrand, während Cheyenne laut ihrer Insta-Story Weihnachten im Kreise ihrer Familie in Berlin feiert. Dort gab es nach einem leckeren Festtagsessen einen ausgiebigen Spiele-Abend. Ob Ihr Freund auch anwesend war, ist allerdings nicht überliefert.