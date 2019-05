Chris Brown: Wird er zum 2. Mal Vater?

Donnerstag, 9. Mai 2019 18:22 Uhr

Wird Chris Brown (30) erneut Vater? Der Sänger heizte nun selbst die Gerüchte an, in dem er zweideutige Kommentare auf Instagram postete. Seine Fans rätseln, ob er damit andeuten will, dass er zum zweiten Mal Vater wird.

Offiziell hat Chris Brown keine Freundin, wird aber schon seit 2015 mit einer Frau in Verbindung gebracht: Ammika Harris. Sie war es auch, die ein neues Bild auf Instagram postet. Darunter schrieb Chris Brown: „Baby Mama“ und einen Kuss-Emoji. Deutet er damit ab, dass sie die Mutter seines Kindes ist? Das fragten sich auch seine Follower, einer schrieb: „Das ist also deine Baby Mama, interessant.“

Wer ist Ammika Harris?

Für Chris Brown wäre es übrigens das zweite Kind, aus einer Affäre mit Nia Guzman (35) entstand die kleine Royalty, die nun schon fünf Jahre alt ist und um die sich Chris Brown rührend kümmert. Offiziell bestätigt wurde die Liason mit Ammika Harris übrigens nie, jedoch gratulierte sie ihm erst vor wenigen Tagen so zum Geburtstag: „Happy Birthday my Schatz!“

Quelle: instagram.com

Schatz? Ja genau, Ammika Harris soll Deutsche sein, die aus dem Raum Frankfurt/Wiesbaden kommt. Dort arbeitete sie laut der Seite „Stadtleben“ als Fotografin und ging in Frankfurt zur Schule. Nun scheint sie jedoch in Amerika zu leben und in irgendeiner Verbindung zu Chris Brown zu stehen.