Chris Pratt: Katherine Schwarzenegger ist eine „großartige Stiefmutter“

Chris Pratt ist überzeugt, dass seine Frau Katherine Schwarzenegger eines Tages eine tolle Mutter sein wird. Der Schauspieler heiratete 2019 seine heutige Ehefrau Katherine. Bei seinem Auftritt in der ‚E!‘-Show ‚In The Room‘ schwärmte er nun von deren Mutterqualitäten.

Denn die Tochter von Arnold Schwarzenegger sei eine tolle Stiefmutter zu seinem siebenjährigen Sohn Jack, den er mit seiner Ex-Frau Anna Faris großziehe, so Chris. Deshalb ist er auch überzeugt, dass sie eines Tages eine fantastische Mutter zu ihren eigenen Kindern sein werde.

Quelle: instagram.com

„Sie hat mein Leben verbessert“

„Sie hat mein Leben in jeglicher Hinsicht verbessert. Mein Herz, meine Seele, mein Sohn sind alle sicher bei ihr. Sie ist eine großartige Stiefmutter. Sie wird, so Gott will, eines Tages eine großartige Mutter werden. Sie hat tolle Eltern, tolle Geschwister, sie ist in so vielem besser als ich.“

Im Gegensatz zu der 30-jährigen Autorin ist der ‚Jurassic World: Dominion‘-Star nämlich ein echter Schussel. Auf seine bessere Hälfte kann er sich aber immer verlassen, erklärt der 40-Jährige: „Ihr macht es nichts aus, mit da auszuhelfen. Wir passen gut zusammen.“