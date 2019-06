Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger: „Es ist der Jackpot!“

Donnerstag, 20. Juni 2019 14:23 Uhr

Aubrey Plaza findet, dass Katherine Schwarzenegger mit Ehemann Chris Pratt den „Jackpot“ geknackt hat. Die 34-jährige Schauspielerin, die mit Jeff Baena liiert ist, spielte in der NBC-Sitcom ‚Parks and Recreation‘ die Ehefrau des ‚Jurassic World‘-Helden und findet nur warme Worte für ihren 39-jährigen Kumpel, nachdem er in diesem Monat erneut heiratete.

Aubrey zufolge verbinden Chris und seine TV-Figur Andy Dwyer, den sie als den „besten Ehemann“ bezeichnet, viele Gemeinsamkeiten und sie ist sich sicher, dass Pratt ein ebenso guter Partner für die Schwarzenegger-Tochter sein wird.

Quelle: instagram.com

„Ja, es ist ein Jackpot“

Dem Boulevard-Magazin ‚People‘ sagte sie: „Nun, ich meine, Andy Dwyer war der beste Ehemann, den man sich wünschen könnte. Ich denke, Chris Pratt… Ich denke, es gibt da viele Gemeinsamkeiten zwischen Andy und Chris Pratt, genau wie zwischen mir und April Ludgate. Also wette ich, dass er der witzigste Mann sein wird, und ich denke, dass dieses Mädchen eine glückliche, glückliche, glückliche Frau ist. Ja, es ist ein Jackpot.“

Aubreys und Chris‘ Figuren heirateten während der dritten Staffel der Sitcom und gehörten Aprils pessimistischen und sarkastischen Ansichten und Andys liebenswerter lustiger Persönlichkeit wegen zu den Fan-Lieblingen der Sendung.