Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger haben geheiratet!

Sonntag, 9. Juni 2019 12:20 Uhr

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger sind verheiratet. Das verliebte Paar, das im Sommer 2018 zusammen kam, ging am Samstag (8. Juni) im Rahmen einer romantischen Zeremonie in Montecito, Kalifornien vor seinen engsten Freunden und Verwandten den Bund der Ehe ein.

Ein Nahestehender sagte dem Magazin ‚People‘: „Der Austragungsort ist schön. Viele Blumen und Grün überall. Es ist eine sehr romantische Szenerie für eine Hochzeit.“ An der Zeremonie nahmen auch Katherines Eltern, Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, genau wie Chris‘ sechsjähriger Sohn Jack teil. Der Insider fügte hinzu: „Die ganze Familie machte Hochzeitsfotos, inklusive ihrer Eltern Maria [Shriver] und Arnold [Schwarzenegger]. Jeder sah einfach so glücklich aus.“ Nach dem förmlichen Teil bekamen die Gäste Cocktails auf dem Rasen serviert und wurden von einer Live-Band unterhalten. „Sie benutzen nur lokale Zutaten. Es gibt viel frisches Gemüse“, so die Quelle weiter in ihrem Bericht.

Quelle: instagram.com

„Sie wollten nicht, dass das Menü zu schwer oder reichhaltig ist. Es ist eher ein leichtes Sommer-Menü. Als Dessert gibt es ebenfalls leichtere Optionen, wie Himbeeren, Blaubeeren und rote Johannisbeeren.“ Hier gibt’s erste Bilder!

Der 39-jährige Chris war zuvor mit Hollywood-Kollegin Anna Faris verheiratet, trennte sich aber im Juli 2017 von ihr.

Neue Liason Anfang 2018 verkündet

Damals schrieb der ‚Guardians of the Galaxy‘-Star auf seiner Facebook-Seite: „Anna und ich sind traurig, bekanntzugeben, dass wir uns offiziell trennen. Wir haben es eine lange Zeit sehr versucht und wir sind sehr enttäuscht. Unser Sohn hat zwei Elternteile, die ihn sehr lieben, und seinetwegen wollen wir diese Situation so privat wie möglich halten, wenn wir uns weiter fortbewegen.“ Nach einer stürmischen Romanze verkündete Pratt seine Verlobung mit der Schwarzenegger-Tochter dann im vergangenen Januar mit einem Foto auf Instagram. Damals schrieb er: „Süße Katherine, so glücklich, dass du ja gesagt hast! Ich bin begeistert, dich zu heiraten. Stolz, mutig im Vertrauen mit dir zu leben. Los geht’s!“