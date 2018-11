Chrissy Teigen: Will sie noch mehr Kinder?

Mittwoch, 14. November 2018 19:20 Uhr

Chrissy Teigen (32) ist sich nicht sicher, ob sie noch weitere Kinder haben möchte.

Das Model hat mit Ehemann John Legend (39) bereits die zwei Jahre alte Luna und den fünf Monate alten Sohn Miles und die 32-Jährige ist so glücklich, bereits einen Jungen und ein Mädchen zu haben, dass sie es nicht eilig hat, erneut schwanger zu werden. Sie sei sich nicht sicher, ob sie noch weitere Kinder bekommen wolle.

Eigentlich, ist alles perfekt

Auf die Frage, ob sie noch weiteren Nachwuchs plane, antwortete sie nun gegenüber ‚E! News‘: „Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Kinder haben will. Ich habe mein Mädchen, ich habe meinen Jungen. Sie sind perfekt. Ich liebe sie beide. Und wir werden sehen.“

Sie erzählte außerdem, dass sie ihren Sohn ihren „glücklichen Käfer“ nennt. „Er ist so fröhlich, er kann krank sein und sich auf sich selbst übergeben und er lächelt einfach. Er ist einfach der glücklichste Käfer.“

Sie trägt einen ganz besonderen Titel

Chrissy wurde vor Kurzem außerdem bei den Women of the Year Awards des Magazins ‚Glamour‘ mit dem ‚Influencer Award‘ ausgezeichnet. Allerdings sagte sie, dass Red Carpet-Events gar nicht immer so glamourös seien, wie sie schienen und dass sie in Wirklichkeit harte Arbeit seien.