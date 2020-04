Claudia Norberg: Ihr Neuer ist Pilot und „beruflich unabhängig“

Seit der Trennung von Ex-Mann Michael Wendler im Herbst 2018 ist Claudia Norberg Single. Zwar lernte sie hier und da jemanden kennen, aber der Richtige war nicht dabei. Bis jetzt! Denn anscheinend gibt es einen Neuen im Leben der Wendler Ex.

Momentan verbringt Claudia Norberg die Selbst-Quarantäne gemeinsam mit ihrer Tochter Adeline im Haus ihres Ex in Cape Coral. Michael Wendler ist mit seiner Partnerin Laura Müller in Deutschland, weil sie bei „Let’s Dance“ teilnimmt.

„Der ideale Mann“

Durch das Kontakt- und Reiseverbot das momentan aufgrund des Coronavirus herrscht, kann Claudia den Mann den sie neu kennengelernt hat gerade nicht sehen: „Er ist Chef und Pilot einer Privatjet-Airline. Eigentlich der ideale Mann für mich, der beruflich unabhängig ist und hinfliegen kann wohin er will und wann er will“, plaudert Claudia gegenüber RTL aus.

Es kam auch schon zu einem Treffen und der Pilot war in Florida, wie Norberg berichtete: „Zwischenzeitlich war er also hier, wir haben uns kennengelernt und wir würden uns gerne näher kennenlernen und er darf auch gerne auch nochmal kommen, aber momentan haben wir keine Möglichkeit.“