Claudia Norberg sucht jetzt einen Traummann im TV

Claudia Norberg sucht nach einem neuen Traummann. Die 47-Jährige und ihr Ex-Ehemann Michael Wendler gaben vor nicht allzu langer Zeit ihre Trennung und dann später auch die Scheidungspläne bekannt. Während der Wendler aber nun schon seit einer Weile mit seiner jungen Freundin Laura glücklich ist, sucht Claudia noch nach einem neuen Glück.

Das will sie nun in der Reality-Show ‚Promis gehen auf Partnersuche‘ finden und sie hat auch schon ganz genaue Vorstellungen davon, wie der nächste Mann in ihrem Leben gestrickt sein sollte. In letzter Zeit war sie oft mit männlichen Begleitern auf Events zu sehen, doch der Richtige war offenbar noch nicht dabei.

So sollte er sein

Im Gespräch mit ‚Promiflash‘ verriet Claudia Wendler nun, was sie sich von einem Mann wünscht. „Ich glaube, dass ich erst mal einen guten Charakter brauche. Ja, so eine Art Häuptling, der ein gutes Selbstbewusstsein hat, der entscheidungswillig ist. Also ich brauche einen starken Charakter, auf jeden Fall.“

Auch optisch hat sie ein paar Vorlieben, die ihr Neuer mitbringen dürfte. „Ich bin eine große Frau, ich finde auf jeden Fall große Männer gut und wenn du mir einen blonden oder dunkelhaarigen Mann mit der gleichen Statur hinstellst, würde ich mich für den Dunkelhaarigen entschieden.“