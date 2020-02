Cody Simpson und Miley Cyrus zeigen sich in Unterwäsche

Miley Cyrus und Cody Simpson sind seit letztem Herbst schwer verliebt. Bereits nach zwei Wochen ließen sich die beiden deswegen das erste Pärchen-Tattoo stechen. Nun postete der 23-Jährige ein Foto, auf dem sich er und die Sängerin in freizügige Dessous geschmissen haben.

Bei der sexy Aufmachung des Paares wirkt die Tatsache, dass die Künstlerin eine Schere in der Hand hält fast schon nebensächlich. Diese hält sie an die Haare des Blondschopfes, so als ob sie ihm diese schneiden möchte. Zudem schrieb Cody zu dem Beitrag „Superbowl Superschnitt.“ Ob Miley ihm tatsächlich eine neue Frisur verpasst hat, ist bisher allerdings noch nicht klar.

Quelle: instagram.com

Das sagen die Nutzer

Die beiden gewähren ihren Followern ja regelmäßig Einblicke in ihr Beziehungs-Leben und die Frage in welcher Unterwäsche der Popstar den Glücklichen verführt, wäre nach diesem Spiegel-Selfie wohl auch geklärt.

Während die Fans das Foto heiß finden, äußerten sich Andere kritisch zu dem Post. „Sollten manche Dinge nicht privat bleiben?“, kommentierte zum Beispiel ein Nutzer.