Colin Farrell & Co.: Die kürzesten Promi-Ehen (7)

„Bis dass der Tod uns scheidet” heißt es – doch für manchen Promi scheint die Ehe nicht gleich dem Bund fürs Leben. Sängerin Miley Cyrus (26) und Schauspieler Liam Hemsworth (29) sind die zuletzt hinzugekommenen in dieser Reihe. Nur 232 Tage dauerte ihre Ehe, doch noch schneller ging es bei Schauspieler Colin Farrell (43) und Amelia Warner (37).

Der Frauenschwarm und die heutige Sängerin trafen sich 2001, da war Amelia gerade 19 Jahre alt. Die beiden waren jung, schön und verliebt. Schnell entschlossen sie sich aneinander zu binden und gaben sich am 17. Juli 2001 das Ja-Wort.

Nach nur 212 Tagen war die große Liebe dann schon wieder aus, im November 2001 trennten sich der gebürtige Ire und die britische Schauspielerin. Amelia ist nun seit 2013 mit „Fifty Shades of Grey”-Darsteller Jamie Dornan (37) verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Die sechsjährige Dulcie, die dreijährige Elva und einer weiteren etwa einjährigen Tochter.

Die Ehe war nicht echt

Im Zuge dessen wurde auch bekannt, dass die „Slow Moving Millie”-Musikerin und Colin Farrell wohl gar nicht rechtskräftig verheiratet waren – Ach was? Gegenüber der britischen Boulevardzeitung „The Sun” sagte die Britin: „Wir hatten eine Zeremonie am Strand von Tahiti, die jedoch nicht offiziell gültig war, und das wussten wir auch.” Warum das so vorher nicht bekannt war, das begründet Amelia in dem Interview so: „Ich denke, wir waren zu höflich, um es abzustreiten.”

Sie waren jung

Nach der Trennung wollte Colin enthaltsam in einem Kloster leben, damit spaßte er zumindest. Rückblickend ist dem heute 43-Jährigen acht Jahre später klar woran es lag, dass die Ehe zerbrach. „Zu schnell, zu jung”, sagte der Ire in einem Interview mit der „Sun”.

Colin nahm sich im März diesen Jahres eine Auszeit von Hollywood um mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Der neunjährige Henry Tadeusz Farrell stammt aus seiner Beziehung mit der polnischen Schauspielerin Alicja Bachleda-Curu? (36). Sein ältester Sohn James Padraig Farrell (16) stammt aus der Beziehung mit Model Kim Bordenave (47). Anfang September 2019 wurde bekannt, dass sich der „Daredevil“-Schauspieler vorerst dem Produzieren von Filmen widmen möchte.