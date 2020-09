01.09.2020 21:27 Uhr

Cora Schumacher: Ist Denny von „Big Brother“ ihr Neuer?

Cora Schumacher sucht derzeit im TV nach der großen Liebe und ist dabei offensichtlich fündig geworden. Ihr Neuer ist kein Unbekannter.

Nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher ist Cora Schumacher bereit, sich neu zu verlieben. In der Kuppel-Show „Coras House Of Love“ sucht die 43-Jährige derzeit auf dem Streaming-Dienst „Joyn“ nach dem richtigen Mann an ihrer Seite. Die neuen Folgen erscheinen immer freitags, sind aber jedoch schon abgedreht.

Liebes-Urlaub auf Kreta

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet hat, wurde die Blondine nun turtelnd mit einem der Teilnehmer und dem mutmaßlichen Gewinner der Sendung turtelnd auf Kreta erwischt. Bei dem Glücklichen handelt es sich um keinen Geringeren als „Big Brother„-Teilnehmer Denny Heidrich. Während der 32-Jährige in dem Dating-Format also noch einer von den zehn Kandidaten ist, die um das Herz von Cora kämpfen, macht er mittlerweile mit dem Model sogar schon Urlaub.

Knutschend am Flughafen

Erwischt wurden die beiden am Flughafen der griechischen Insel, wie Bilder belegt haben. Die Aufnahmen sprechen jedenfalls Bände, denn darauf wirken der Berliner und Cora Schumacher mehr als vertraut und knutschen innig miteinander. Während Denny bei „Big Brother“ nach 71 Tagen aus der Show gewählt wurde, dürfte sich die Teilnahme an dem Dating-Format für den ehemaligen Boxer also durchaus gelohnt haben.

TV anstatt Box-Karriere

Immerhin hat sich der 32-Jährige im vergangenen Jahr auch dazu entschlossen, seine Karriere im Ring an den Nagel zu hängen und stattdessen im Fernsehen durchzustarten. Dass er dabei, wie es nun scheint, eine neue Frau an seiner Seite gefunden hat, hätte er wohl selbst nicht gedacht.

Während Cora Schumacher einen 19-jährigen Sohn namens David hat, ist auch der Ex-Sportler bereits Vater. Der Reality-Star hat eine kleine Tochter.

Heißer Body

Sollte sich aus den Turteltauben etwas Ernstes entwickeln, hätte Cora jedenfalls einen guten Fang gemacht. Laut seinen Instagram-Fotos ist Denny nämlich bis auf den letzten Muskel durchtrainiert und präsentiert da regelmäßig seinen heißen Body.