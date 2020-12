17.12.2020 10:55 Uhr

Courtney Love wäre fast auch so wie Britney Spears abgestürzt

Courtney Love enthüllt, dass sie beinahe das gleiche Schicksal wie Britney Spears erlitten hätte. Seit ihrem Zusammenbruch 2008 steht die "Toxic"-Sängerin unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears, wogegen sie vor Gericht angeht.

Auf Instagram offenbart die Rockermusikerin nun, dass auch ihr beinahe von Britneys Managerin Lou Taylor die Kontrolle über ihr Leben entrissen wurde, nachdem sich ihr Ehemann Kurt Cobain umgebracht hatte.

„Es hat keinen Sinn meinen Kopf für sie zu riskieren“

„Lou versuchte es. Sie versuchten, Kurts Namen und alle Nirvana-Songs zu kontrollieren und anschließend zu verkaufen. Zu der Zeit wäre ich in Vormundschaft gewesen, oder noch wahrscheinlicher, tot“, packt die Hole-Frontfrau auf eine Fan-Frage hin aus. Glücklicherweise habe sie die Managerin aufhalten können.

„Aber nicht ihre Kumpel. Ich habe gerade auf Britneys Account geschaut. Es hat keinen Sinn, jetzt meinen Kopf für sie zu riskieren. Ihr Wolfspack hätte mich und mein einziges Kind fast umgebracht“, klagt die 56-Jährige.

„Ich weiß mehr über den Spears-Fall“

Sie habe “jahrelang” versucht, mit Anwälten zu reden, um ihrer Musikerkollegin zu helfen, sei allerdings nie ernst genommen worden. „Und ganz ehrlich, ich bin fertig damit“, fügt Courtney hinzu.

„Ich weiß mehr über den Spears-Fall als fast jeder andere. Es gab eine Zeit, in der ich euch alles erzählt hätte. Wirklich alles. Es ist eines der schlimmsten Dinge, die einer Frau je angetan wurden und glaubt mir, ich habe alles gesehen.“

Sie leidet unter der Vergangenheit

Allerdings habe sie inzwischen mit der Vergangenheit abgeschlossen. „Wir haben endlich einen Manager, vor dem sie Angst haben und wir sind sicher. Mir geht es gut und am allerwichtigsten, Frances geht es gut. Ich werde uns nicht durch das Trauma zerren, den Lous Name in mir hervorruft“, stellt die Künstlerin klar. (Bang)