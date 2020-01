Daniel Radcliffe: So verhält er sich nur mit seiner Freundin

Daniel Radcliffe hat in seiner Freundin die Frau fürs Leben gefunden – nicht zuletzt, da er in ihrer Gegenwart „super nerdige“ Dinge machen kann, ohne, dass sie darüber urteilt. Der ‚Harry Potter‚-Star ist seit 2012 mit der amerikanischen Schauspielerin Erin Darke zusammen und gibt zu, dass es „fantastisch“ sei, dass er sich in ihrer Nähe so wohl fühlt.

So klappt es mit der Fernbeziehung

Der 30-Jährige Schauspieler erzählte der neuen Ausgabe des ‚Radio Times‘-Magazins: „Ich bin mit vielen Dingen aufgewachsen, bei denen ich dachte: ‚Das ist super nerdig. Das kann ich niemals in der Gegenwart eines Mädchens machen‘. Aber das ist das Wunderbare an dem Moment, in dem du die Beziehung findest, in der du so sein kannst. Es ist wie: ‚Oh, ich kann all das machen und es macht dir nichts aus. Und du denkst tatsächlich, dass es auch Spaß macht. Es ist fantastisch!“

Das Paar ist durch seine Jobs oft voneinander getrennt, durch „endloses Skypen“ und FaceTimen schaffen die beiden es jedoch, ihre Fernbeziehung erfolgreich zu meistern, wie der Brite 2016 in einem Interview mit ‚The View‘ verriet.