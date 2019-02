Daniela Büchner bedankt sich bei den Fans

Freitag, 8. Februar 2019 08:55 Uhr

Nachdem Mitte November Daniela Büchners Mann Jens plötzlich verstarb, zog sich die fünffache Mutter aus der Öffentlichkeit zurück. Verständlich, dass sie in diesen schweren Tagen mit ihrer Familie sein wollte.

Nun meldete sich Daniela erstmals mit einigen Worten zurück. In einer Videobotschaft für den Kölner Sender RTL sagt sie:

„Hallo ihr Lieben, ich wollte mich kurz melden, nein eigentlich wollte ich mich bedanken. Bei all den Menschen und ihrer Anteilnahme. Wir haben uns ein bisschen erholt, aber trotzdem ist es alles noch sehr neu und wir müssen schauen, wie es weitergeht. Auch beruflich schauen, was da noch alles auf mich zukommt.“

Quelle: instagram.com

Das Benefiz-Konzert

Dann spricht Daniela noch das Benefiz-Konzert an. Am 23. Februar wird es eine große Veranstaltung in der Grugahalle in Essen unter dem Motto „Goodbye Jens – Party-Stars halten zusammen“ geben.

„Natürlich haben wir auch von dem Konzert gehört, was in zwei Wochen stattfindet. Ich möchte mich bei jedem einzelnen Künstler bedanken, der dort auftritt für meinen Mann. Ich weiß, er wird den Himmel rocken. Mal schauen, vielleicht werde ich auch da sein.“

Quelle: instagram.com

Bei dem Konzert werden u.a. der König von Mallorca Jürgen Drews, Mickie Krause, Mia Julia, Lorenz Büffel, Lucas und Costa Cordalis, Anna Maria Zimmermann, Achim Petry, Die Atzen, Jay Khan, Norman Langen, Olaf Henning, Michael Fischer, DJ Düse, Menderes, Hot Bandito u.v.m. auftreten.