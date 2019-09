Daniela Büchner im sexy Kleid auf der Piste: „Das tut mir gut“

Seit dem Tod von Jens Büchner (49) im vergangenen November widmet sich seine Witwe Daniela Büchner (41) ihren fünf Kindern und betreibt das Cafe Faneteria, dass sie gemeinsam vor rund einem Jahr mit ihrem Mann eröffnet hatte.

Trotzdem gönnt sich Daniela Büchner auch mal eine Mama-Auszeit und zieht um die Häuser. Auch wenn das nicht oft vorkommt, genießt sie es, sich schön anzuziehen und auch mal die Sorgen zu vergessen. Am Samstagabend war Danni auf der „Starpress Media Night“ in Palma zu Besuch.

Für den Abend hatte sich die fünffache Mutter ordentlich herausgeputzt, trug ein transparentes bodenlanges Kleid, dass nur die wichtigsten Stellen verdeckt hielt. Dazu wählte die 41-jährige einen dunkelroten Lippenstift.

Todestag steht bevor

Gegenüber RTL erzählt sie: „Also, ich gönne mir das sehr selten, gerade nachdem was passiert ist. Aber ich merke, das tut mir gut, das ist Seelenbalsam. Die Nannys sind schon seit 16 Uhr bei uns, weil ich habe langsam angefangen mit den Zwillingen. Sie haben jetzt ein Alter, wo sie verstehen, wenn Mama geht.“

Daniela war gemeinsam mit Freundinnen auf der Party und erzählt: „Sie geben mir Kraft, sie geben mir Seelenbalsam, wir lassen es krachen. Das ist einfach schön, das ist wichtig, das braucht jede Mama.“

Daniela sammelt auch Kraft für die kommenden Tage, denn es stehen zwei sehr emotionale Ereignisse bevor: Jens Büchner Geburtstag am 30. Oktober und sein Todestag am 17. November. „Wir sind froh wenn die Saison vorbei ist“, so Büchner und ergänzt: „Es stehen noch große Momente vor uns. Der Geburtstag meines Mannes, sein Todestag. Das wird sehr familiär.“