Daniela Büchner: Neuer Job als Stand-Up-Komikerin?

Dienstag, 1. Januar 2019 19:47 Uhr

Nach dem plötzlichen Tod von Jens Büchner hat sich dessen Witwe Daniela Büchner verständlicherweise erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück gezogen und versucht das Geschehene gemeinsam mit ihrer Familie zu verarbeiten.

Wer ihr in dieser Zeit stets zur Seite steht ist Marion „Krümel“ Pfaff, die auf Mallorca die gut besuchte Party-Kneipe „Krümels Stadl“ betreibt, in der Jens regelmäßig aufgetreten war.

Schon in der jüngsten Vergangenheit kündigte Krümel an, ihrer Freundin unter die Arme zu greifen und bar ihr sogar einen Job bei sich an. Gegenüber klatsch-tratsch.de sagte sie jedoch: „Sie kann den Jens nicht ersetzen. Das wäre zeitlich auch gar nicht möglich. Jens zu ersetzen wird schwer. Er ist sehr publikumsnah gewesen, mehr als viele andere. Er kam immer rechtzeitig, ist zu den Tischen gegangen und hat den Leuten Fragen beantwortet.“

Eigene Comedy-Show?

Dennoch kann sie sich gut vorstellen, dass auch Daniela in „Krümels Stadl“ auf die Bühne geht: „Wir hatten überlegt auf die Daniela ein Konzept zuzuschneiden, bei dem wir uns aber noch nicht sicher sind. Daniela sagt, singen kann sie nicht, aber Comedy findet sie interessant. Wir wollen uns dieses Jahr zusammen tun und schauen, ob wir sie vielleicht ein Mal wöchentlich mit ins Boot zu nehmen. Sie wird nicht das tun können, was Jens gemacht hat. Aber sie sagt, Comedians findet sie toll und vielleicht finden wir da eine Lücke.“

Versprechen kann Krümel das den Büchner-Fans natürlich nicht und sagt dazu: „Wir müssen aber auch schauen, wie das funktioniert, sie ist Mama einer Großfamilie und hat noch das Café. Wir haben sie vielleicht einmal wöchentlich, vielleicht zwei Mal im Monat oder vielleicht auch gar nicht.“