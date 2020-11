17.11.2020 19:30 Uhr

Daniela Büchner: So denkt Tochter Joelina über Mamas Neuen!

Daniela Büchner geht seit dem plötzlichen Tod von ihrem Mann Jens Büchner im November 2018 allein durchs Leben. Vor wenigen Tagen gab sie aber zu, es gibt einen Neuen.

Es war eine großer Überraschung, als Daniela Büchner Anfang November auf Instagram verkündete, dass sie einen netten Mann kennengelernt habe. Es ist der Erste, seit dem Tod von ihrem Mann Jens.

Danni hat jemanden kennengelernt

In einem Instagram-Video für die „Goodbye Deutschland“-Zuschauer erklärte die fünffach Mama: „Ja, ich habe jemanden kennengelernt. Es ist tatsächlich so, mir geht es gerade sehr gut. Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde. Und wir schauen, was passiert“, plauderte sie aus.

Das sind aber sehr freudige Nachrichten, schließlich musste sie einen harten Verlust verkraften. Umso schöner sind die Neuigkeiten, dass sich die TV-Persönlichkeit wieder öffnen konnte.

Das sagt Joelina

Aber wie denken eigentlich ihre fünf Kinder darüber, dass Daniela jemand neuen kennengelernt hat? Joelina, Dannis älteste Tochter, findet es anscheinend völlig in Ordnung und freut sich über das Glück ihrer Mama:

„Der größte Wunsch von uns allen Kindern ist einfach, dass Mama wieder irgendwann glücklich sein kann und sich auch nicht schuldig fühlen muss. Also es ist etwas ganz Normales, sich zu verlieben. Nur weil jetzt so was in unserer Familie passiert ist, muss man ja jetzt nicht sich verstecken oder sagen: ‚Nee, ich darf das nicht.‘ Weil wer sagt denn, dass man das nicht darf?“, so Joelina gegenüber „Prominent“.

Stiefvater mit Humor

Für sie steht fest, dass es ganz normal sei, sich wieder zu verlieben und sie wünscht ihrer Mutter dieses Glück ein weiteres Mal. Am liebsten hätte sie als Stiefvater einen Mann mit Humor, Energie und Familiensinn.

Bereits vor einigen Wochen wurde gemunkelt, dass es einen neuen Mann an der Seite der von Daniela Büchner gebe, und die Wahl-Mallorquinerin bestätigte schließlich, dass es da tatsächlich jemanden gebe. Allerdings sei sie noch in der Kennenlernphase und wolle nichts überstürzen.