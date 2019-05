Daniela Büchner: So verbringt sie den 2. Hochzeitstag ohne Jens

Donnerstag, 30. Mai 2019 17:43 Uhr

Heute vor zwei Jahren heirateten Daniela Büchner (41) und Jens Büchner (49). Nach seinem plötzlichen Tod im November letzten Jahres, muss Daniela den zweiten Hochzeitstag alleine feiern. Auf Instagram findet sie rührende Worte.

Daniela Büchner ist seit dem Tod ihres mit den fünf Kindern allein und wird gerade an Tagen wie diesen schmerzlich an den Verlust erinnert. Auf Instagram schreibt sie: „Unser 2. Hochzeitstag und ich bin alleine, ohne dich. Es war so eine schöne,private Trauung, wir waren so glücklich, du warst so stolz das ich deinen Nachnamen trage. Ich war so stolz und bin es immer noch.“

Quelle: instagram.com

Anfang Mai hat Daniela die Faneteria wieder eröffnet, die sie vor rund einem Jahr mit Jens auf Mallorca eröffnet hatte. Dort will sie regelmäßig im Laden sein, um ihren Mann zu vertreten. Weiter schreibt sie auf Instagram: „Durch dich habe ich gelernt NIE aufzugeben, für uns, für unsere Kinder. Ich hoffe heute & morgen wirst du ganz besonders auf uns schauen.“