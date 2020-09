14.09.2020 09:19 Uhr

Daniela Katzenberger pikante Sex-Beichte: Sie hatte mit 15 ihr 1. Mal

Daniela Katzenberger nimmt wie immer kein Blatt vor den Mund und kann auch ziemlich gut über sich selbst Lachen. Nun startete sie eine Fragerunde auf Instagram und es wurde etwas pikant.

Auf Instagram forderte sie ihre Fans und Follower, und davon hat sich immerhin rund zwei Millionen, auf ihr Fragen zu stellen. Und natürlich ließen sich das ihre neugierigen Fans nicht zwei Mal sagen.

Sie beichtet

Ein Fan will von Daniela Katzenberger wissen: „Wie alt warst du, als du dein erstes Mal hattest!“ Wer denkt, das wäre der Katze zu intim, der hat sich getäuscht.

Sie postete ein altes Bild von sich und schrieb: „Meine Mutter denkt 25. Aber eigentlich war es mit 15. Kurz „danach“ kam meine Mutter Heim und hat ihn das Wohnzimmer staubsaugen lassen, er hat gehorcht!“

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Sie putzt selbst

Was wohl Danielas Mama Iris Klein zur ihrer pikanten Sex-Beichte bei Instagram sagen wird? Und ob sie wirklich bis jetzt gedacht hat, dass Daniela sich bis 25 aufgehoben hat?

Übrigens Staubsauen, Daniela erklärt in der kleinen Fragerunde auch, dass sie zu Hause alles allein macht und keine Haushaltshilfe engagiert hat: „Nee, mache alles selbst. Weil ich das nicht leiden kann, wenn jemand Fremdes meine Sachen anpackt. Bin da sehr eigen!“

Quelle: instagram.com

Galerie

Über ihre Nacktbilder

Außerdem wollte ein Follower von Daniela wissen, wie sie heute zu ihren Nacktbildern steht. Schließlich war es vor rund zehn Jahren ihr größter Wusch, einmal im Playboy zu sein.

Zu ihren Bildern sagt sie heute: „Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten wissen wie ne Frau ohne Klamotten aussieht. So what, ich konnte mir von dem Geld meine erste eigene Wohnung einrichten, war also wenigstens gut investiert.“

Quelle: instagram.com

So wurde Daniela bekannt

2009 wurde Daniela über Nacht berühmt. In der VOX-Dokusendung „Mein Auslandstagebuch“ reiste Daniela Katzenberger mit Sack und Pack nach Amerika und klopfte bei Hugh Hefner an der Tür.

Ihr großer Wunsch war es, mit sexy Bildern im Playboy aufzutauchen. Ihr Wunsch sollte in Erfüllung gehen und heute gehört die Katze zu den beliebtesten TV-Gesichtern.

Quelle: instagram.com