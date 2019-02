Daniela Katzenberger schlemmt mit anderen Promi-Muttis Eis

Donnerstag, 21. Februar 2019 11:42 Uhr

Bei Eiscreme sagt Daniela Katzenberger nicht Nein und kam selbstverständlich der Einladung des Frozen Stores in Hamburg nach. Dort wurden neue Eissorten vorgestellt und das nutzen die Katze, sowie Cathy Hummels und Verona Pooth selbstverständlich aus, um mal wieder ausgiebig zu schnacken und natürlich Eis zu essen.

„Kinder“ Ice Cream hat erstmals die beliebten Schoko-Spezialitäten Bueno und Joy im Originalformat vereist und mit letzterem das erste Eis in Ei-Form kreiert.

Zum Launch dieser Neuheiten eröffnete die Eismarke mitten in der Hamburger Innenstadt den weltweit ersten Frozen Store, um das Eis einmalig erlebbar zu machen. So ein eisiges Spektakel gab es noch nie.

Diese Promis waren dabei

Zahlreiche Prominente wie Verona Pooth mit Sohn Diego, Daniela Katzenberger und Cathy Hummels ließen sich dieses besondere Event nicht entgehen. Und obwohl im Februar noch nicht das perfekte Eiswetter herrscht, wurde ganz viel Eis geschlemmt. Daniela, die in süßer Strickmütze erschien, ließ sich das neue Eis auf dem Roten Teppich schmecken.

„Ich habe schon viele Store-Openings erlebt, aber in einem Laden, der aussieht wie eine Eisgrotte, war ich noch nie“, so Verona Pooth. „Auch mein Sohn Diego ist fasziniert von der abenteuerlichen Arktis-Welt“. Für Verona war es selbstverständlich ihren 15-jährigen Sohn Diego mitzunehmen und der ist schon so groß wie seine Mama, posierte aber noch recht schüchtern neben ihr.

Cathy Hummels er schient in petrolfarbener Plüschjacke und war ebenfalls begeistert: „Ich kann mich noch genau an meinen ersten Kinder Bueno Riegel erinnern, denn ich bin ein riesen Fan. Klasse, dass das Eis genauso schmeckt – nur eben eisgekühlt.“