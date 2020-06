Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis feiern 4. Hochzeitstag

Es erscheint wie gestern, als Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im TV geheiratet haben. Nun feiern die beiden schon ihren vierten Hochzeitstag und dazu postete die Katze ein Video von ihrem Hochzeitskuss.

Dazu schrieb sie auf Instagram: „Alles Liebe zum 4. Hochzeitstag mein Schatz @lucascordalis. Ob ich nochmal live im Fernsehen heiraten würde? Ja, auf jeden Fall“, erinnert sich Daniela Katzenberger zurück.

„Mein geliebter Costa“

Sie fährt fort: „Man kann sich’s hinterher so oft man will angucken, weil man an dem Tag sowieso vor Aufregung viele Dinge gar nicht mitbekommen hat. (Mir ist zum Beispiel erst hinterher aufgefallen, dass ich meinen Brautstrauß auf dem Weg zum Altar vergessen hatte.)“

Außerdem war auch ihr bereits verstorbener Schwiegervater Costa Cordalis dabei und daran erinnert sich Daniela besonders gerne zurück. Sie erklärt: „Mein geliebter Costa der diese wunderschöne Rede gehalten hat und wie wir später zusammen auf der Party abgetanzt haben.“

Ihr abschließendes Fazit: „Geiler Tag einfach. Jederzeit wieder…!“