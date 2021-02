08.02.2021 14:44 Uhr

Danni Büchner: Das ewige Hin und Her mit Ennesto Monté

Bei Danni Büchner und ihrem Auserwählten Ennesto Monté ist es ein stetiges auf und ab! Mal lieben sie sich, mal gibt es Zoff! Jetzt scheinen die beiden sich aber wieder zusammengerauft zu haben.

Im November letzten Jahres gab es das große Liebes-Outing, Daniela „Danni“ Büchner stellte den mittelmäßigen Malle-Sänger und Sex-Proll Ennesto Monté als ihren neuen Lover vor.

Gab es eine Krise?

Doch nur wenige Wochen später dann die ersten Krisengerüchte. Ennesto postete auf Instagram einen kryptischen Post, aus dem schließen ließ, dass zwischen den Turteltauben nicht alles rosig ist.

„Manchmal sind es die Blicke, die uns Hoffnung geben, weiter zu machen. Jedoch habe ich keine Lust, so zu tun, als wäre alles perfekt und wir total glücklich wären. Ich dachte wir wären gleich, aber das sind wir bei weitem nicht. Wir sind weder glücklich, noch planen wir eine Hochzeit“, schrieb er auf Instagram.

Sie sind nicht getrennt, aber…

Kein Wunder, dass Fans der beiden vermuteten, dass es zwischen ihnen kriseln könne. Kurz darauf ruderte er aber wieder zurück: „Ich habe nicht gesagt, dass wir uns getrennt haben. Aber es ist eben nicht alles gut. Alle erwarten das immer – vor allem von mir. Ich habe einfach gesagt, was ich denke. Unsere Probleme müssen wir selbst lösen – oder es einfach lassen. Das klären wir unter uns“, so Ennesto gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Ja was denn nun? Kurz darauf startete Ennesto eine Fragerunde in seiner Instagram-Story und ein Fan will wissen, wie sehr er Danni liebt. Seine Antwort überrasche dann aber doch. So erklärt er: „Wenn ich über Liebe rede, folgt meistens ein Ring, aber ich rede momentan gar nicht von Liebe.“

Süße Worte von Ennesto

Ups! Klare Worte von dem exzentrischen Sänger! Jetzt, so kurz vor Valentinstag zeigt sich Ennesto aber wieder ganz schmusig und postete ein Bild von sich und seiner Daniela Büchner.

Dazu schrieb er ganz geheimnisvoll: „Bald ist Valentinstag, was habt ihr vor für eure Herzensdame? Auf meine wartet eine große Überraschung …“ Was diese sagenumwobene riesige Überraschung ist, werden wir sicher in einigen Tagen erfahren.

(TT)