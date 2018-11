Das flüsterte Prinz Harry seinem Vater Charles vor dem Altar

Donnerstag, 8. November 2018 11:10 Uhr

Prinz Harry ist seinem Vater Charles auf ewig dankbar, weil er seine Frau Meghan Markle zum Altar geführt hat.

Meghans Vater konnte nicht an der royalen Hochzeit teilnehmen, da er sich in den USA einer Herzoperation unterziehen musste.

In der neuen BBC-Dokumentation ‚Prince, Son and Heir: Charles at 70‘ plaudert Harry aus: „Ich fragte ihn, ob er es tun könnte und ich denke, er wusste, dass es so kommen würde. Er sagte sofort ‚Ja, natürlich, ich tue, was auch immer Meghan braucht und ich bin hier, um euch zu unterstützen.‘ Für ihn war es eine fantastische Gelegenheit, aufzustehen und diese Stütze zu sein und wisst ihr, er ist unser Vater, also wird er natürlich für uns da sein. Nur weil er mein Vater ist, heißt das nicht, dass ich einfach sagen kann ‚Okay, das ist alles, ich übernehme ab hier.'“

Rührender Moment

Während der Hochzeitszeremonie in der St George’s Chapel war zu hören, wie Harry „Danke Papa“ zu Charles sagte, als dieser Meghan zum Altar führte. Charles‘ Frau Camilla verrät, dass es ein „sehr rührender“ Moment gewesen sei: „Von meinem Platz aus konnte man nicht hören, was er sagte. Aber als ich es später im TV sah, hielt ich es für eine reizende Geste.“

Die 71-Jährige erklärt, dass ihr Ehemann oft unterschätzt werde: „Es sind die Sachen, die er hinter den Kulissen macht und über die die Leute nicht Bescheid wissen. Ich denke nicht, dass den Leuten klar ist, wie gütig er eigentlich ist.“