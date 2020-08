29.08.2020 20:01 Uhr

Datet Kylie Jenner diesen jungen Mann?

Nach knapp einem Jahr als Single, postete Kylie Jenner sexy Bilder mit dem Model Fai Khadra auf Instagram. Was läuft zwischen den beiden Stars?

Kylie Jenner (23) gehört zu den begehrtesten Frauen der Welt. Nichtsdestotrotz schien die junge Unternehmerin in den Monaten nach ihrer Trennung von Travis Scott (28) keinen Bock auf eine feste Partnerschaft zu haben. Bis jetzt! Die jüngste Schwester aus dem Kardashian-Jenner-Klan postet diese Woche einige Bilder mit einem gut aussehenden Mann.

Wer ist dieser Mann? Was hat es mit ihm und Kylie auf sich? Und was ist dran an den Gerüchten?

Verliebt in Paris?

Trotz der andauernden Corona-Pandemie, die in Europa und noch viel extremer in den USA wütet, gönnt sich Kylie Jenner aktuell einen kleinen Urlaub nach Frankreich. Die 23-Jährige verbringt die letzten Sommertage in Paris. Die Schönheit besucht die Stadt der Liebe aber nicht alleine. Mit auf Reisen ist ihr Freund Fai Khadra (29).

Diese Woche stellte sie eine Bilderreihe online, die unter anderem ein Bild enthielt, welches sie und Fai wie ein Paar posierend zeigt. In die Caption schrieb die Ich-Darstellerin „Wofür ich lebe …“.

Gesteht die Single-Mom damit ihre neue Liebe?

Wer ist Fai Khadra?

Bei Fai Khadra handelt es sich um keinen Unbekannten. Der wirklich überaus attraktive, sehr große und gut gebaute Mann hängt seit Ewigkeiten mit den Kardashian-Jenner-Ladys ab.

Das Male-Model aus Saudi-Arabien gehört seit circa zwei Jahren zu den besten Freunden von Kylies großer Schwester Kendall Jenner (24). Er begleitete sie beispielsweise auf die Hochzeit von Justin (26) und Hailey Bieber (23). Das Supermodel witzelte sogar schon darüber, Kinder mit ihm zu haben. Die beiden schienen jedoch nie mehr als Freunde zu sein.

Kylie Jenner genießt seine Nähe

In den vergangenen Monaten verbrachte Kylie Jenner und er allerdings auffällig viel Zeit miteinander. Trotz Social Distancing-Gebot und Reise-Verbot besuchten sie gemeinsam Partys und gingen auf Reisen.

Im Juli postete Kylie mehrere Fotos von ihrem Urlaub in Utah in ihren Instagram-Storys. Fai Khadra tauchte in mehreren der Schnappschüsse auf, auf denen man die Gruppe von Freunden beim Bergsteigen, Bootfahren und im Pool abhängen sah.

Man kommt nicht umhin sich zu fragen, ob sich aus einer platonischen Freundschaft eine leidenschaftliche Liebschaft entwickelt hat?

Hat Kylie Jenner genug vom Singledasein?

Die Möchtegern-Milliardärin genießt seit einem Jahr die Vorzüge des Lebens als Single. Im Oktober 2019 ging die Beziehung zu Travis Scott, dem Vater ihrer kleinen Tochter Stormi (2), endgültig in die Brüche.

Kylie Jenner schient ihre neue Freiheit in vollen Zügen auszukosten. In den letzten zehn Monaten flirtete sie mit ihrem Ex-Freund Tyga (30), Superstar Drake (33) und (man begreift nicht ganz warum) mit dem deutschen Rüppel-Rapper Bonez MC (34).

Ob es bei Fai Khadra jetzt funkte, weiß nur Kylie Jenner selbst. Aber vielleicht tut ihr eine längere Zeit als Single aus mal ganz gut. Denn wie heißt es so schön: „Girls just wanna have fun“.

