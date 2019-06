David Beckham gibt seinem Sohn Frauen-Tipps

Dienstag, 4. Juni 2019 11:13 Uhr

David Beckham gibt seinem Sohn „Tipps“ in Sachen Frauen. Der 44-Jährige hat mit seiner Ehefrau Victoria Beckham die siebenjährige Tochter Harper, den 14-jährigen Sohn Cruz, den 16-jährigen Romeo und den 20-jährigen Brooklyn.

Der älteste Spross des Paares ist aktuell in einer Beziehung mit Model Hana Cross, doch das Paar macht scheinbar gerade eine kleine Krise durch. Immer wieder wird es streitend in der Öffentlichkeit gesehen, so zum Beispiel bei den Filmfestspielen in Cannes vor zwei Wochen, abseits derer es in einem Restaurant zwischen den beiden gekracht haben soll.

David greift ein

Ein Insider verriet nun der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „David hat ein enges Verhältnis zu Brooklyn und es macht ihm und Victoria Sorgen, ihn ständig mit Hana streiten zu sehen. In den letzten Wochen geht es bei ihnen nur noch auf und ab und David will, dass Brooklyn einmal ernsthaft darüber nachdenkt, ob er mit ihr eine Zukunft hat.“

Zuvor hatten Nahestehende des Paares der Zeitung verraten: „Hana ist von Brooklyns Bekanntheitsgrad eingeschüchtert. Brooklyn wird sehr schnell eifersüchtig und ist genervt von der männlichen Aufmerksamkeit, die Hana bekommt.“ Ob es für das Paar also Hoffnung gibt, wird wohl die Zeit zeigen müssen.