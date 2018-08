David Hasselhoff will jetzt jedes Jahr eine Hochzeit

Montag, 20. August 2018 12:55 Uhr

David Hasselhoff will jedes Jahr neu heiraten. Der ‚Baywatch‘-Star plant, sein Ehegelübde mit seiner Frau Hayley Roberts jährlich zu erneuern. Das Paar gab sich Ende Juli bei einer intimen Zeremonie in der italienischen Region Apulien das Jawort und genoss diesen besonderen Tag so sehr, dass es gar nicht genug davon bekommen kann.

Das 38-jährige Model schwärmt: „Ich schaue mir jeden Tag Videos der Hochzeit an. Es ist so schnell vorübergegangen – ich will alles noch mal machen.“ Der Schauspieler fügt hinzu: „Ich liebe es, mit Hayley verheiratet zu sein. Ich denke, die beste Sache, die wir tun können, ist, immer wieder zu heiraten – wir wollen unser Gelübde jedes Jahr am selben Tag wiederholen.“

Nach der romantischen Traumhochzeit flogen die Turteltauben auf die Malediven, um dort ihre Flitterwochen zu verbringen. „Es ist ein unglaubliches Paradies. Wir waren auf einer der kleinsten Inseln und es sah nicht so aus, als ob viele Leute da waren. Die Leute ließen mich außerdem in Ruhe. Es ist schön, Privatsphäre mit seiner Frau zu haben“, berichtet der 66-Jährige im Gespräch mit dem ‚OK!‘-Magazin.

Ganz privat auf Privatinsel

„Wir verbrachten einen Nachmittag auf Gilligan’s Island, einer kleinen Privatinsel inmitten des Ozeans mit nur wenigen Palmen. Wir waren alleine. Wir wurden abgesetzt und bekamen ein schönes Mittagessen und dann durften wir tun, was immer wir wollten! Ich fragte nach Kokosnuss-Schalen, damit wir sie tragen konnten. Es war unglaublich.“