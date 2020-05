Debby Ryan: Aus diesem traurigen Grund hat sie heimlich geheiratet

Debby Ryan ist bereits seit fünf Monaten mit Josh Dun verheiratet. Die Schauspielerin enthüllte nun, dass sie den Twenty One Pilots-Rocker bereits letztes Jahr an Silvester (31. Dezember 2019) heiratete. Außerdem gab sie zu, dass die beiden nur 28 Tage Vorbereitungszeit hatten, um den großen Tag zu planen.

Ein Freund verstarb

„Wir begannen uns mit der Idee anzufreunden, eine Silvesterparty zu machen, um das neue Jahrzehnt zu feiern. Dann beschlossen wir im Dezember, an Silvester zu heiraten und einfach so lange zu tanzen, bis es soweit ist“, erinnerte sich die 27-Jährige im Interview mit dem „Vogue“-Magazin. Verlobt waren Debby Ryan und Josh erst seit Dezember 2018 und eigentlich hatten die beiden auch vorgehabt, sich mehr Zeit bei der Hochzeitsplanung zu geben.

Doch als ein nicht näher bekannter Freund von Debby plötzlich verstarb, änderte der Verlust ihre Sichtweise. „Er hat sich darüber gefreut, dass Joshua und ich heiraten werden und ich zweifelte nie daran, dass er mich durch jegliche Lebensphasen begleiten würde. Als er starb, hat es mich ziemlich getroffen und meine Perspektive verändert“, so die Seriendarstellerin. Es habe sich plötzlich nicht mehr so wichtig angefühlt, mit der Hochzeit noch zu warten, so Debby.