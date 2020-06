Demi Lovato: Bald mit Max Ehrich verlobt?

Demi Lovato könnte sich schon bald verloben. Die Sängerin ist aktuell mit dem Schauspieler Max Ehrich zusammen. Und sie scheinen so glücklich zu sein, dass sie bereits an eine Verlobung denken sollen, wie jetzt ein Nahestehender „Us Weekly“ enthüllte:

„Sie haben darüber gesprochen, sich zu verloben. Ihre Familie mag ihn wirklich. Er wird ihr höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten einen Antrag machen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Demi Lovato (@ddlovato) am Mai 23, 2020 um 7:09 PDT

Angeblich warte der 28-Jährige nur die Corona-Krise ab. Aktuell könnten die beiden nicht glücklicher sein, so der Informant weiter: „Sie freuen sich sehr über ihre Beziehung und genießen es, während der Quarantäne zusammenzuleben.“

Kinder mit einer Frau?

Dabei hatte Demi Lovato kürzlich erst angedeutet, dass sie offen dafür sein könnte, in Zukunft andere Beziehungen zu erkunden. Sie sei sich nämlich noch nicht sicher, mit wem sie sich niederlassen und eine Familie gründen wolle.

„Wenn ich mir mein Leben in der Zukunft vorstelle, sage ich nicht: ‚Ich suche einen Mann, mit dem ich zwei oder drei Kinder haben möchte.‘ Ich denke, es könnte so viel Spaß machen, Kinder mit einer Frau zu haben… Ich weiß also nicht, wie meine Zukunft aussehen wird, und ich bin für alles offen“, erklärte sie gegenüber dem „Harper’s Bazaar“-Magazin.

„Die Leute fragen mich immer: ‚Was ist dein Typ?‘ Und ich antworte: ‚Haben Sie meine Geschichte gesehen? Es gibt keinen Typ. Es gibt keinen Typ.‘ Ich wünschte, ich könnte sagen: ‚Ich gehe nur mit attraktiven Menschen aus.‘ Aber ich tue es nicht.“ (Bang)