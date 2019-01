Demi Lovato: Freund Henri tut ihr gut

Donnerstag, 3. Januar 2019 09:28 Uhr

Den Start ins neue Jahr feierte Demi Lovato mit ihrem neuen Freund Henri Alexander Levy. Bereits seit November 2018 werden die Beiden ständig zusammen gesehen und er scheint der Sängerin und Schauspielerin sichtlich gut zu tun.

Wie auch Kim Kardashian oder Paris Hilton feierten Demi und ihr Lover den Jahreswechsel in Aspen, Colorado im Winterurlaub. Einige Bilder davon postete Henri Alexander in seiner Instagram-Story. Auf einem Bild schmiegt sich Demi nah an ihren Freund und scheint sichtlich glücklich zu sein.

Quelle: instagram.com

So verbrachten sie Silvester

Mit dem Privatjet ging es in den Winterurlaub und nach einer gelungenen Feier am 2. Januar auch wieder gemeinsam zurück nach Los Angeles.

Das Neujahrsfest verbrachten sie im Restaurant „Matuhisa“. Gegenüber „E! News“ erzählt eine Quelle: „Sie haben Händchengehalten und sich quer über den Tisch geküsst. Danach liefen sie im Schnee nach Hause und hatten die Arme umeinander gelegt.“

Quelle: instagram.com

Die restlichen Tage verbrachte das Paar mit Spaziergängen, im Fitnessstudio oder beim Kaffeetrinken. Henri Alexander Levy scheint Demi sehr gut zu tun. Somit kann das Jahr 2019 für sie nur besser werden.