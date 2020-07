Dienstag, 28. Juli 2020 08:25 Uhr

Demi Lovato: Ihre Mutter freut sich über Verlobung

Demi Lovato kann immer noch nicht glauben, dass sie verlobt ist. Max Ehrich stellte letzte Woche die Frage aller Fragen. Demi teilte die frohe Kunde bereits mit ihren Fans auf Instagram und zeigte Bilder vom Antrag am Strand.

So richtig kann sie es aber offenbar selbst immer noch nicht fassen. Auf Instagram postete Demi Lovato nun erneut Fotos von dem Moment, in dem Max Ehrich auf ein Knie ging, und schrieb dazu: „Beste Nacht meines Lebens. Ich sauge immer noch alles in mich auf. Ich liebe dich, Baby @maxehrich.“

Auch der 29-Jährige schwebt seit einer Woche auf Wolke Sieben. Er postete die gleichen Fotos auf seinem eigenen Account und schrieb über den Moment des Antrags: „‚Crash Into Me‘ von @davematthewsband lief. Ich schwebe noch immer. Ich liebe dich jede Sekunde mehr @ddlovato.“

Quelle: instagram.com

Ihre Mutter wusste, er ist der Richtige

Inzwischen hat auch Demis Mutter Dianna De La Garza sich zu der Verlobung ihrer Tochter geäußert und enthüllt, dass die 27-Jährige von Anfang an gewusst habe, dass Max der Mann sein würde, den sie heiraten würde, weil er „ihre Person“ sei.

Dianna schrieb in den sozialen Medien: „Willkommen @maxehrich in unserer verrückten, liebevollen Familie… @ddlovato sagte mir nach den ersten Tagen mit dir: ‚Ich werde diesen Mann heiraten, Momma!‘ Sie wusste, dass sie ihre Person gefunden hatte.“