Der Bachelor: Tränen-Desaster – mal wieder!

Mittwoch, 6. Februar 2019 15:49 Uhr

„Der Bachelor“ Andrej Mangold hat noch acht verbliebene Damen im Rennen, aus denen er sich eine Auserwählte aussuchen darf. Das heißt, Gefühlschaos in Mexiko: Zwischen bitteren Tränen und süßen Küssen.

Jade, Eva, und Vanessa dürfen sich über ein Gruppendate freuen. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg in den Hafen von Cabo San Lucas, wo Andrej bereits auf die Ladys wartet und sie zu einem Bootsausflug einlädt. Von dort geht es hoch hinaus – Parasailing steht auf dem Programm.

Über ein weiteres Gruppendate in dieser Woche dürfen sich Jenny, Claudia, Nadine und Steffi freuen. Dafür hat sich Andrej etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In Mexiko wird an diesem Tag der „Día de los Muertos“ gefeiert, ein traditionsreiches, buntes Fest, an dem bei ausgelassener Stimmung in farbenfrohen Kostümen den Verstorbenen gedacht wird. Gemeinsam mit Andrej machen sich die Ladys für den Abend zurecht, bei den Partyvorbereitungen nimmt er Steffi beiseite, die ihm etwas sagen muss: „Es gibt Vieles, das du noch nicht weißt, was es mir sehr schwer macht“. Was hat die Düsseldorferin auf dem Herzen?

Der Abend endet in Tränen – mal wieder

Gerade noch in Feierlaune, kippt die Stimmung plötzlich. Nadine, die Andrej gegenüber schon mehrfach ihre Zweifel gestanden hat, weint bittere Tränen. Was wirft die hübsche Blondine auf einmal so aus der Bahn?

Zum Ende der Woche steht die inzwischen sechste Nacht der Rosen bevor und Andrej weiß: „Das ist jetzt ein ganz kritischer Punkt“. Erneut führt er kurz vor seiner Entscheidung aufschlussreiche Gespräche, ehe es auch ausgelassen zugeht und der Bachelor mit der ein oder anderen Lady beim Tanzen auf Tuchfühlung geht.

Zu viel für Jenny, die der Situation entflieht. Vor der Rosenvergabe prophezeit Eva: „Ich kann mir gut vorstellen, dass es heute wieder eine Überraschung geben wird, mit der wir nicht rechnen“. So viel ist sicher: Einmal mehr endet die Nacht der Rosen in Tränen.

Eine neue Folge „Der Bachelor“ heute, um 20:15 Uhr auf RTL.