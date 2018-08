Die Geissens mit Schockvideo: Eine Rolex zum 14. Geburtstag

Donnerstag, 2. August 2018 14:11 Uhr

Carmen und Robert Geiss schenkten ihrer Tochter Shania Tyra zum Geburtstag eine Rolex für 35.000 Euro. Mit etwas Zurückhaltung bei den eigenen Töchtern kann das Unternehmer-Ehepaar womöglich recht wenig anfangen.

Doch was die gerade einmal 14-jährige jüngste Tochter der beiden nun zu ihrem Ehrentag geschenkt bekam, veranlasst die Internet-Community zu hitzigen Diskussionen. In einem Video auf YouTube ließen die Geissens ihre Fans an der feierlichen Geburtstagszeremonie für Töchterchen Shania teilhaben. Darin kann man erkennen, wie das junge Mädchen, das im Luxus aufgewachsen ist, eine Truhe öffnet, in der sich eine Armbanduhr von Rolex befindet, die laut ‚Bild‘ satte 35.000 Euro kostet.

Die 15-jährige Schwester des Geburtstagskindes, Davina Shakira, staunt daraufhin ebenfalls nicht schlecht und wird sogar ein wenig eifersüchtig.

„Und ich? Ich dachte, du holst mir die auch! Ich wollte die“, hört man sie ihrem Vater Robert Geiss gegenüber äußern. Diese Reaktion des 15-jährigen Geiss-Sprosses, der gemeinsam mit seiner Familie bereits seit Kindestagen im Rahmen der TV-Doku ‚Die Geissens‘ im Fernsehen zu sehen ist, sorgt für Unruhe unter den Internet-Nutzern. Aber auch das Geschenk an sich wird eifrig kommentiert. „Davina bekam zusätzlich zu ihrem Geburtstag ein Auto. Das muss man sich mal vorstellen. Ich gönne Shania voll die Uhr“, schrieb ein Nutzer.

Ein eigenes Auto mit 15

Und in der Tat hatte die ältere Tochter der 53-jährigen Carmen und des 54-jährigen Robert Geiss bereits mit 15 einen eigenen fahrbaren Untersatz geschenkt bekommen – zusätzlich zu ihrer eigenen Rolex, einem Erbstück ihres Papas. Andere Nutzer bezweifeln generell das Ausmaß der Geschenke im Haus Geiss. So lautet ein Kommentar: „Welches Mädel mit 14 Jahren braucht denn eine Rolex?“ Man darf gespannt sein, was die beiden Geiss-Töchter geschenkt bekommen, wenn sie volljährig werden. (Bang)