Die Lochis: Darum fühlt sich Roman oft wie das fünfte Rad am Wagen

Liebe ist keine einfach Sache. Vor allem nicht bei Geschwistern, die so eng miteinander verbunden sind wie die Lochi-Zwillinge. Heiko Lochmann hat schon lange eine Freundin. Sein Zwillingsbruder Roman ist dagegen noch auf der Suche. Doch wie kommen die beiden damit zurecht?

Internetstar Roman Lochmann (20) ist oft das fünfte Rad am Wagen gewesen: Wenn sein Zwillingsbruder Heiko (20) sich mit seiner Freundin treffe, sei er häufig als dritte Person dabei, erzählten die ehemaligen YouTube-Stars, die als „Die Lochis“ bekannt geworden sind, am Rande der McDonald’s Benefizgala in München.

Quelle: instagram.com

Heiko hielt seine Beziehung lange geheim

Dass Heiko eine Freundin hat, war lange nicht bekannt – dabei sind die beiden „länger als drei Jahre“ zusammen, wie er am Samstag verraten hat. In das Liebesleben seines Bruders will sich Heiko aber nicht einmischen.

Der 20-Jährige ist nämlich noch auf der Suche – allerdings nicht auf Tinder und Co. Roman würde seine Freundin demnach am liebsten „im echten Leben“ kennenlernen. Aber mal Hand aufs Herz: Bei so einem schnittigen jungen Mann sollte das ja eigentlich auch kein Problem sein, oder? (dpa/KT)