Die Obamas sind verliebt wie am ersten Tag

Seit mittlerweile 27 Jahren ist der ehemalige US-Präsident Barack Obama (58) mit Michelle Obama (55) verheiratet. Anlässlich des Hochzeitstages posteten die beiden am 3. Oktober auf Instagram süße Liebesbotschaften.

Am 3. Oktober 1992 feierten Barack Obama und seine Frau Michelle Obama Hochzeit. Mittlerweile sind die US-Amerikaner seit 27 Jahren glücklich verheiratet. In unserer heutigen Gesellschaft in der ein Großteil der Ehen in die Brüche geht eine Seltenheit. Doch die Obamas scheinen nach wie vor verliebt wie am ersten Tag.

Quelle: instagram.com

„Danke für die großartigen 27 Jahre Babe“

Dieser Eindruck festigt sich nach den neusten Instagram-Posts des ehemaligen US-Präsidenten und dessen First-Lady.

„Vor 27 Jahren versprach mir dieser Typ ein Leben voller Abenteuer. Ich würde sagen, er hat geliefert. Hier ist unser nächstes Kapitel in dem wir gleichzeitig die Magie spüren, die uns vor all den Jahren zusammengebracht hat. Herzlichen Glückwunsch, Barack“, schrieb die 55-Jährige.

Auch der US-Politiker teilte eine Liebesbotschaft über das Soziale Netzwerk: „Wie die Beatles schon sagten, es wird immer besser. Danke für die großartigen 27 Jahre Babe“, so der gebürtige Hawaiianer.

Quelle: instagram.com

Doch auch die perfekt wirkende Ehe der Obamas musste schon einige Krisen durchstehen. In ihrer Autobiographie enthüllte die 55-Jährige sogar, dass sie ihren Mann einmal zu einer Ehe-Beratung schleppen musste, um das Liebesglück zu retten.

Offensichtlich hat der Beziehungs-Coach damals gute Arbeit geleistet. Zudem geht jede Ehe einmal durch Höfen und Tiefen.