Dieter Bohlen: 12 Jahre mit Carina – und ab sofort wieder mit Sylvie

Dieter Bohlen feiert 12 Jahre mit seiner Carina. Der DSDS-Juror und seine Freundin sind bereits seit vielen Jahren zusammen und lieben sich trotzdem noch wie am ersten Tag. Das beweist der sonst so strenge ‚DSDS‘-Juror nun seinen Followern auf Instagram.

Quelle: instagram.com

Pünktlich zum Jahrestag ihrer Liebe postete er dort ein schönes Selfie der beiden, auf dem sie aus dem Strahlen gar nicht mehr herauskommen. Dazu schreibt Bohlen eine süße Liebeserklärung: „Heute vor 12 Jahren haben wir uns kennengelernt… die tollsten Jahre unseres Lebens!“ Dahinter setzt der Musiker den Hashtag „Liebe meines Lebens“. Die Fans zeigen sich begeistert von so viel Offenheit und Liebe. Es dauert nicht lange, bis zahlreiche Glückwünsche unter dem süßen Schnappschuss zu lesen sind. Komplimente wie „Was für ein tolles Paar“, „Haltet eure Liebe ganz doll fest“ und „Herzlichen Glückwunsch euch beiden“ sind dort zu lesen. Dafür bleibt allerdings abzuwarten, ob Bohlen und seine Carina bald einen Schritt weiter machen und den Bund fürs Leben eingehen. Bisher trägt Carina nämlich keinen Ehering, dafür aber ein Liebes-Tattoo. Ihren Arm schmückt der Buchstabe D.

Das Supertalent geht in eine neue Runde

Heute postete er dann ein weiteres Video mit Kollegin Sylvie Meis, denn seit heute starten die Aufzeichnungen zu einer neuen Staffel von ‚Das Supertalent‘ im Musicaltheater in Bremen. Am 22. August findet dort die letzte Aufzeichnung statt. Die einstige Moderatorin von ‚Let’s Dance kehrt zurück und wird in der neuen Staffel von „Das Supertalent“ neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell am Jurypult Platz nehmen. Den hatte sie schon von 2008 bis 2011 inne.

Dazu erklärte sie letzten Monat: „Zu meinem 10-Jährigen bei RTL kehre ich nun wieder zu meinen Anfängen als Supertalent-Jurorin zurück, eine größere Ehre kann ich mir nicht vorstellen. Ich freue mich auf die großartige Zeit, die nun vor mir liegt, zusammen mit meiner geliebten RTL Familie.“

Die 12. Staffel der Talentshowreihe zeigt RTL ab September 2018.