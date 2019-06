Dieter Bohlen feiert seine Instagram-Tagesschau

Mittwoch, 19. Juni 2019 09:00 Uhr

Dieter Bohlen feiert seinen Instagram-Geburtstag. Der 65-jährige Musikproduzent meldete sich vor knapp einem Jahr, am 18. Juni 2018, auf der Fotosharing-Plattform an und unterhält seine zahlreichen Follower seitdem regelmäßig mit Video-Beiträgen, die er liebevoll in Anlehnung an die bekannteste deutsche Nachrichtensendung ‚Dieters Tagesschau‘ nennt.

Nun, ein Jahr später, freut er sich über den enormen Erfolg seiner Social Media-Präsenz, erklärte im Internet aber auch, ab und zu eine Pause einlegen zu wollen. „Wir waren total überrascht, was das für ein Feedback gegeben hat“, so Dieter.

„Ab und zu, sag ich euch ganz ehrlich, wird es vielleicht mal eine Pause geben. Manchmal schaffe ich es einfach nicht.“

Kommt eine Tour?

Übel nehmen werden die Fans Bohlen eine etwaige Abstinenz von Instagram sicher nicht allzu sehr, denn sie dürften wissen, wie vielbeschäftigt Dieter stets ist. Erst im Mai kündigte der ‚DSDS‚-Juror an, Jahrzehnte nach seinem Erfolg mit Modern Talking wieder ein Konzert geben zu wollen. Und nachdem das Interesse daran unerwartet hoch war, steht jetzt sogar gleich eine ganze Tour ins Haus. Ob Bohlen da noch viel Zeit hat, sich um ‚Dieters Tagesschau‘ zu kümmern?

Seinem Account folgen aktuell über 1,2 Millionen.

Quelle: instagram.com

Castings für DSDS 2020 beginnen

Übrigens: Am 03. Juli .2019 startet in Köln die Castingtour zur neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Bis zum 17. August können sich in insgesamt 13 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 30 Jahren (Stichtag: 01.01.2020) für die 17. Staffel von DSDS bewerben.

Dieter Bohlen wird erneut mit Xavier Naidoo, Oana Nechiti und Pietro Lombardi in der Jury sitzen.