Sonntag, 19. Juli 2020 10:10 Uhr

Dieter Bohlen: Sitzt Rapper Gzuz in der DSDS-Jury?

Huch, was geht denn da zwischen Dieter Bohlen und 187 Strassenbande Rapper Gzuz? Auf einem neuen Instagram-Foto posieren die zwei ungleichen Männer zusammen und Fans fragen sich natürlich, was hat es damit auf sich?

Produzent Dieter Bohlen postete ein Bild von sich und Rapper Gzuz, der lediglich eine Badehose trug, auf seinem Instagram-Account. Dazu schrieb er: „About last night!“

Haben die beiden eine Poolparty geschmissen oder steckt da etwas berufliches dahinter? Auch die Fans der beiden sind neugierig, schließlich könnten Bohlen und der Rapper nicht unterschiedlicher sein.

Quelle: instagram.com

In der DSDS-Jury?

Ein Fan fragt unter dem Bild: „Krass Dieter was du für Kontakte hast … Capi und jetzt Gzuz. Wer kommt als Nächstes? Samra? Hahah Feier dich!“ Und ein anderer will es genauer wissen: „Endlich wann, kommt ein Track von euch beiden?“

Quelle: instagram.com

Ein anderer Kommentator spekuliert, ob Gzuz womöglich bei DSDS in der Jury sitzt und schreibt: „Nächstes Jahr DSD-Jury.“ Was es mit dem Treffen auf sich hatte, in Dieters Instagram-Story sieht man aber, dass die beiden, gemeinsam mit ein paar Bekannten, beim Dinner saßen.

Skandal-Rapper

Gzuz sorgte in den letzten Wochen für einige Skandale. Denn ihm werden einige Dinge vorgeworfen: Von Verstößen gegen das Waffengesetz über Drogenbesitz bis hin zu Körperverletzung. Zum Prozessauftakt Mitte Februar war er erst gar nicht erschienen. Deshalb musste Kristoffer Jonas Klauß, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, wegen unentschuldigten Fernbleibens eine Kaution von 100.000 Euro bezahlen.

Quelle: instagram.com

Zudem wird ihm unterstellt, einem weiblichen Fan auf der Hamburger Reeperbahn ins Gesicht geschlagen zu haben, als diese ihn nach einem Selfie fragte. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen und ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft.