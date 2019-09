Dieter Bohlen über Sarah Lombardi: „Ich halte mich da raus“

Dieter Bohlen sitzt mit Pietro Lombardi in der „DSDS“-Jury und mit seiner Ex Sarah Lombardi in der „Supertalent“-Jury. Für das Ex-Paar ist der Produzent und Sänger ein Freund und Mentor, der ihnen seit Beginn ihrer Karriere zur Seite steht.

Pietro und Sarah Lombardi lernten sich 2011 bei „DSDS“ kennen und lieben. Es folgte die Hochzeit und die Trennung im Jahr 2016. Dieter Bohlen hat die beiden somit von Tag 1 begleitet und immer für einen Rat gut.

Quelle: instagram.com

Das weiß auch Sarah und erklärt gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung: „Wir kennen uns ja schon lange. Wir haben zwischendurch auch mal seltener Kontakt, aber bei Dieter ist es so, wenn man einen Rat braucht, kann man sich sicher sein, dass er ehrlich ist.“

„Die sollen ihre Fehler machen“

Beruflich versucht Dieter den beiden seinen Rat mitzugeben, doch bei privaten Dingen hält er sich heraus. Als 2016 die Ehe von Sarah und Pietro in der Öffentlichkeit zu Bruch ging, bekam das auch Bohlen mit. Doch er sagt: „Ich mag beide und ich mische mich in die privaten Sachen nicht ein. Ich mag Pietro. Und Sarah mag ich auch. Aber Liebes-Tipps gebe ich nicht. Das sind junge Leute, die sollen ihre Fehler selber machen. Ich halte mich da raus. Ich sag bei Sarah nichts über Pietro und andersherum auch.“