Dieter Bohlens Carina verriet: „Er ist ein sehr zärtlicher Liebhaber“

Samstag, 10. August 2019 19:26 Uhr

Dieter Bohlen (65) und seine Freundin Carina Walz (35) sind nun schon seit 13 Jahren zusammen. Anders als seine vorherigen Lebensgefährtinnen sucht Carina nicht den Weg in Rampenlicht, ganz im Gegenteil, sie bleibt gern im Hintergrund. Sie kümmert sich vor allem um die gemeinsamen Kinder und geschäftlichen Belange.

Gleich zu Beginn ihrer aufregenden Partnerschaft mit dem berühmten Produzenten und RTL-Juror 2006 gab sie ein seltenes Interview über die Beziehung zu dem deutlich älteren Musiker. Da war das Paar frisch liiert und sie gerade einmal 22 Jahre alt. In der ‚Bild‘-Zeitung erzählte sie damals über das erste Kennenlernen im Club: „Er fragte mich, wie ich heiße. Wir haben uns eine halbe Stunde locker unterhalten und dann aus den Augen verloren. Zwei Abende später trafen wir uns wieder an der Bar. Dann fragte er nach meiner Telefonnummer, lud mich am nächsten Abend zum Essen ein.“

Beim zweiten Date gab’s mehr

Beim ersten Date ließ sich Dieter Bohlen nicht lumpen, lud zum Filet ein: „Es war ein richtiges Candle-Light-Dinner und total romantisch. Wir aßen Rinderfilet und tranken Sekt auf Eis. Da hat es zwischen uns gefunkt“, so die Schöne und bodenständige Frau an der Seite des Produzenten damals.

Nach dem ersten Date ging es für beide brav nach Hause, doch die erste gemeinsame Liebesnacht sollte nicht lange auf sich warten lassen. Carina, die einen libyschen Vater hat und eigentlich Fatma Walz heißt, sprach in dem Interview auch offen über die Liebhaberqualitäten von Dieter: „Am Abend darauf. Es passierte in Dieters Apartment und war traumhaft schön. Dieter ist ein sehr zärtlicher und einfühlsamer Liebhaber.“

Bereits damals sprach Carina von einer gemeinsamen Zukunft, sagte: „Mein größter Wunsch ist es, Dieter zu heiraten und ganz viele Kinder mit ihm zu haben.“ Ihr Wunsch sollte in Erfüllung gehen, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Tochter Amelie (* 2011) und Sohn Maximilian (* 2013), verheiratet sind sie jedoch offenbar noch nicht.

Übrigens: Carina machte damals gerade in Berlin eine Ausbildung zur Hotelkauffrau und war ursprünglich mit ihrem damaligen Freund nach Mallorca geflogen …