DJ Khaled wir zum zweiten Mal Vater

DJ Khaled freut sich auf sein zweites Baby. Der US-amerikanischer DJ, Backup-Rapper und Musikproduzent zieht zusammen mit seiner Frau Nicole Tuck bereits den zweijährigen Sohn Asahd groß. Nun kündigt sich der Klapperstorch ein weiteres Mal im Hause Khaled an: Die kleine Familie erwartet wieder Nachwuchs.

Ein weiterer Junge wird ihr Glück perfekt machen. Diese süße Neuigkeit offenbarte der 43-Jährige auf Instagram. „Gott ist der Größte“, schrieb der Musikproduzent neben einem Video von Nicoles Ultraschall-Scan. „Alles, was ich je tun wollte, war es, die Welt zu inspirieren, großartig zu sein und ein Erbe zu hinterlassen. Als ich vor fast drei Jahren herausfand, dass meine Königin unseren Sohn Asahd erwartete, wusste ich, dass sich mein Leben für immer verändern würde und dass unser Erbe bald auf den Weg sein würde.“

Liebeserklärung

Der ‚Wild Thoughts‘-Hitmacher zeigt sich überwältigt angesichts seines Familienglücks. „Nach diesem Segen veröffentlichte ich einige meiner bisher größten Alben (‚Grateful‘ und ‚Father of Asahd‘), die von seiner Großartigkeit inspiriert wurden. Gerade, als ich dachte, dass das Leben nicht besser werden könnte, erhielt ich eine weitere Segensbotschaft: Meine Königin erwartet einen Zugang zu unserem Erbe. Ich fühle mich inspirierter als je zuvor“, schwärmt er.

Auch eine süße Liebeserklärung an seine Familie durfte natürlich nicht fehlen: „Meine Königin, ich liebe dich so sehr! Asahd, ich liebe dich so sehr! Und an den kleinen Jungen im Bauch meiner Königin: Ich liebe dich so sehr!“