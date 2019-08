Doreen Steinert: So denkt sie heute über ihren Ex Sido

Donnerstag, 1. August 2019 21:35 Uhr

Doreen Steinert blickt positiv auf die Beziehung mit Sido zurück. Die Sängerin und der Rapper waren von 2005 bis 2012 ein Paar, verlobten sich damals sogar. Kurz darauf scheiterte die Beziehung dann aber im verflixten siebten Jahr und seitdem hat keiner der beiden ein Wort über die gemeinsame Zeit verloren.

Nun öffnete sich die ehemalige Nu Pagadi-Sängerin aber und erklärte, dass sie positiv und ohne Reue auf die Beziehung zurückblicke. Zum Zeitpunkt der Beziehung befanden sich beide Musiker noch am Anfang ihrer jeweiligen Karrieren. Sido hatte gerade sein erstes Album ‚Maske‘ veröffentlicht und Doreen ihre Solo-Karriere gestartet.

Sie haben ihr Bestes gegeben

„Dafür dann sieben Jahre durchzuhalten, obwohl wir beide so jung waren und dann noch mit dem Erfolg und alles, was der so mit sich bringt, haben wir uns echt gut gemacht, finde ich“, erklärte die 32-Jährige gegenüber dem TV-Magazin ‚Brisant‘.

Aktuell ist die Sängerin dabei, unter dem Namen Reen ein Comeback zu starten. Ihr aktueller Beziehungsstatus ist unbekannt. Sido, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, ist hingegen bereits seit sieben Jahren mit der Moderatorin Charlotte Würdig liiert und auch verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, die fünf und drei Jahre alt sind.