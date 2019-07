Dua Lipa Hand in Hand mit Anwar Hadid: Was geht da?

Sonntag, 7. Juli 2019 19:50 Uhr

Was für ein attraktives Pärchen! Sängerin Dua Lipa (23) und Malemodel Anwar Hadid (20) zeigten sich erstmals öffentlich zusammen und machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich anscheinend ziemlich gut verstehen.

Mit diesem Date beweisen Dua Lipa und Anwar Hadid ganz eindeutig, dass sie mehr sind als nur Freunde. Aber was genau sie sind, dazu schweigen sie. Die Sängerin und das Supermodel aus der Hadid-Familie besuchten am Wochenende gemeinsam das Barclaycard British Summer Time Hyde Park in London, wo sie sich zur romantischen Musik von Künstlern wie Lionel Richie (70), Lianne La Havas (29) und Corinne Bailey Rae (40) eng aneinander kuschelten, wie die Bilder bei der „Daily Mail“ beweisen.

Schneller Männerwechsel

Für Dua Lipa geht es in Sachen Liebe schnell weiter, denn die Überfliegerin datete bis vor wenigen Wochen noch ihren Langzeit-Partner Isaac Carew (33). Wie The Sun Anfang Juni berichtete, zerbrach die vierjährige Beziehung an den Schwierigkeiten einer Fernbeziehung.

Vielleicht war aber auch der junge Anwar einer der Gründe. Denn die Gerüchte, dass die junge Britin und der California-Boy miteinander flirten, gehen ebenfalls seit Wochen umher.

Verliebt dank Gigi Hadid?

Wie die Daily Mail vermutet, könnte auch Anwars große Schwester, das Topmodel der neuen Generation Gigi Hadid (24), als Kupplerin nachgeholfen haben. Das Victoria´s Secret-Model und die Sängerin sind seit über einem Jahr gute Freundinnen. Gigi machte ihren kleinen Bruder wahrscheinlich mit ihrer neuen coolen Freundin bekannt.

Quelle: instagram.com

Vielleicht lag ja gleich ein Knistern in der Lust? Wer könnte es der Britin verübeln? Anwar ist zwar kein schöner Mann im klassischen Sinn, aber sein edgy Look und die zahlreichen Tattoos machen ihn zu einem sexy Badboy.