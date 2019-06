Dua Lipa: Hat sie sich von ihrem Model-Freund getrennt?

Montag, 10. Juni 2019 16:36 Uhr

Vielleicht sollte die Liebe zwischen Dua Lipa (23) und dem Model Isaac Carew (33) einfach nicht sein. Denn ein Insider behauptet, dass sich das Paar wohl wieder getrennt hat.

Ist es wirklich aus zwischen Lipa und Carew? Journalisten des Magazins “The Sun” haben mit einem Insider gesprochen der ausgesagt hat: “Dua und Isaac hatten wirklich Probleme sich überhaupt sehen zu können. Sie wollten, dass es funktioniert und es hat zu Beginn auch geklappt. Aktuell ist sie jedoch zu beschäftigt und arbeitet an ihrem neuen Album. […] Es war eine schwierige Entscheidung”.

Trennung ist noch nicht bestätigt

Bisher ist das Trennungsgerücht noch nicht offiziell bestätigt. Ganz von der Hand zu weisen ist es aber auch nicht. Denn das Paar hatte schon in der Vergangenheit Probleme die Beziehung aufrecht zu halten. Es ist ungefähr ein Jahr her, dass sich Dua Lipa und Isaac Carew zum ersten Mal getrennt haben. Der Grund für die Trennung war unter anderem, dass sie sich wenig gesehen haben und Carew mit einer anderen Frau im Klub innig getanzt haben soll.

Der 33-Jährige erklärte via Instagram, dass die Medien, die Situation in der Discothek falsch interpretiert hätten. Mit seiner Begleitung sei nichts gelaufen, auch wenn es für einen kurzen Moment so ausgesehen habe. “Es gab keine Küsse und ich bin von mir selbst enttäuscht, weil ich für einen kurzen Moment tatsächlich so getanzt habe, wie es dargestellt wurde. Es war ein lauter Klub und ich habe ihr etwas ins Ohr gesagt. Glaubt nicht alles, was ihr seht, denn diese Menschen werden dafür bezahlt Dramen zu kreieren.”

Zweite Chance für die Liebe

Die Sängerin gab Isaak eine zweite Chance, in der Hoffnung, dass sie sich öfter sehen können. Dazu sagte er bei Instagram: “Wir sind sehr glücklich, wieder zusammen zu sein. Wir haben dreieinhalb Jahre glücklich miteinander verbracht in Loyalität und Liebe und wir haben in erster Linie nicht wegen Problemen wie diesen Schluss gemacht. Wir hatten uns getrennt, weil wir beide so viele Termine hatten und nicht zusammen sein konnten.”