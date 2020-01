Charlotte Roche: „Wenn ich mit anderen schlafe, mache ich das auch für uns!“

Die Frau weiß wie man Schlagzeilen zimmert: Autorin und Moderatorin Charlotte Roche möchte gerne eine offene Ehe mit ihrem Mann Martin Keß führen, der ist jedoch nicht begeistert von der Idee.

Die 41-Jährige möchte mit dem Einverständnis ihres Mannes mit anderen Männern schlafen. Die Idee, eine offene Ehe zu führen, schlug die ehemalige ‚Viva‘-Moderatorin in ihrem Podcast ‚Paardiologie‘ ihrem Ehemann Martin Keß vor. Dieser reagierte jedoch alles andere als verständnisvoll, was Charlotte gar nicht verstehen kann. So stellte sie klar: „Wenn ich mit anderen Männern schlafe, mache ich das auch für uns!“

Martin will nicht fremdgehen

Für sie gehe es dabei vor allem um Freiheit: „Ich will gerne frei sein, mit anderen zu schlafen, wenn es gerade passt.“ Auch Martin hätte dabei die Erlaubnis, mit anderen Frauen zu schlafen, ohne die Ehe zu gefährden. Doch er bleibt bei seiner Meinung und bittet sie sogar, mit dem „Scheiß“ aufzuhören. Immerhin sieht die Autorin ein, dass eine offene Ehe nicht im Alleingang funktionieren kann, auch der Partner muss damit einverstanden sein. Und solange ihr Schatz da nicht mit spielt, wird sie sich nicht mit anderen Männern treffen oder gar mit ihnen schlafen.

Charlotte Roche und Martin Keß sind seit 2003 ein Paar.